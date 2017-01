Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) afirmou hoje que tem recebido "contributos e propostas" de "operadores de mercado, investidores potenciais e consultores" relativamente ao crédito malparado na banca, encontrando-se "a trabalhar com o Governo" nesta matéria.

"É do conhecimento público que o Banco de Portugal e o Governo têm vindo a trabalhar com vista à redução dos impactos negativos sobre o sistema financeiro e a economia do peso excessivo dos ativos não produtivos no balanço dos bancos. Há diversos operadores de mercado, investidores potenciais e consultores que têm feito chegar às entidades responsáveis os seus contributos e propostas", refere o BdP, acrescentando: "O trabalho vai continuar".

O Bdp reagia assim, numa nota escrita enviada à agência Lusa, à manchete de hoje do jornal Público, segundo o qual um "português oferece 15 mil milhões [de euros] para limpar malparado da banca".