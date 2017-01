Comissão Europeia

O sistema em vigor na União Europeia (UE) não permite a qualquer país selecionar os refugiados que tenciona acolher, sublinhou hoje uma porta-voz da Comissão Europeia, após notícias sobre um alegado pedido de Portugal para acolher yazidis.

Em declarações a jornalistas portugueses, no âmbito de uma visita organizada pelas instituições europeias, Natasha Bertaud, porta-voz da Comissão Europeia para as prioridades do presidente Jean-Claude Juncker, frisou que "um dos princípios fundamentais" do sistema de recolocação "é que nenhum país da UE pode escolher quem recoloca".

Ou seja, "não pode dizer se prefere mulheres, cristãos ou muçulmanos", frisou.