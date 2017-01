Actualidade

O banco Santander Totta fechou 2016 com lucros de 395,5 milhões de euros, mais 35,8% do que o registado em 2015, divulgou hoje a instituição financeira de origem espanhola.

Para estes lucros do Santander Totta contribuiu a subida em termos homólogos da margem financeira em 31% para 731,7 milhões de euros e das comissões líquidas em 16,1% para 305,7 milhões de euros.

O Santander Totta comprou parte da atividade bancária do Banif em final de 2015, no âmbito do processo de resolução deste banco, pelo que os resultados do ano de 2016 já incluem lucros resultantes da integração de ativos e passivos daquela instituição.