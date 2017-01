Novo Banco

O PCP vai requerer hoje a audição parlamentar da ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque e do governador do Banco de Portugal, para prestarem esclarecimentos sobre as garantias que deram que não haveria prejuízo na resolução do BES.

O anúncio dos pedidos de esclarecimentos urgentes, na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, foi feito em conferência de imprensa na Assembleia da República pelo deputado comunista Miguel Tiago, que recordou que o PCP tem agendada para 03 de fevereiro a discussão em plenário de um projeto de resolução com vista à manutenção do Novo Banco na esfera pública e com nova estratégia.

