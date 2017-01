Actualidade

Um grupo de estudantes universitários estrangeiros organiza na quinta-feira, em Coimbra, um jantar para os sem-abrigo da cidade, como forma de agradecimento pela forma como foram acolhidos, disse hoje à agência Lusa fonte da Cáritas Diocesana de Coimbra.

O jantar, que se realiza no espaço da Cáritas de Coimbra no Terreiro da Erva, surgiu de uma iniciativa lançada por três estudantes de Erasmus, "como forma de agradecimento e reconhecimento à cidade de Coimbra, pelo acolhimento ao longo do tempo em que nela estudaram e residiram", disse Flávia Rodrigues, do departamento de Relações Públicas.

"Como foram bem acolhidos e se aperceberam de contextos de pobreza na baixa da cidade, estas jovens tiveram a ideia e lançaram o repto a outros estudantes, que aderiram à iniciativa", adiantou.