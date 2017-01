Actualidade

A Comissão Europeia recomendou hoje ao Conselho da União Europeia (UE) que autorize o prolongamento por mais três meses dos controlos fronteiriços em determinadas fronteiras do espaço Schengen de livre circulação, devido ao fluxo migratório.

Em causa estão fronteiras terrestres da Áustria com a Hungria e a Eslovénia, da Alemanha com a Áustria e da Dinamarca com a Alemanha.

Serão também prolongados os controlos nos portos dinamarqueses com ligações por 'ferryboat' à Alemanha, nos portos ocidentais e meridionais da Suécia, bem como na ponte de Öresund, e ainda nos portos da Noruega com ligações por 'ferry' à Dinamarca, à Alemanha e à Suécia.