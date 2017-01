Actualidade

O festival Nuits Sonores, cuja 15.ª edição decorre em maio em Lyon, França, dedica três dias à música portuguesa com a atuação de músicos como Jibóia, Rocky Marsiano, Keep Razors Sharp, The Legendary Tigerman e Pega Monstro.

"A cena musical de Lisboa é um símbolo de abertura e a generosidade dos músicos uma bela lição de esperança", lê-se no 'site' do festival, na página dedicada à iniciativa 'Carte Blanche à Lisbonne' [Carta Branca a Lisboa], que decorre nos dias 25, 26 e 27 de maio.

No entanto, os músicos não serão os únicos portugueses a estar em destaque na 15.ª edição do festival. "Para os 15 anos de Nuits Sonores convidaremos músicos apaixonados, artistas de arte urbana, artistas plásticos, cozinheiros e cineastas inspirados, bem como vários ativistas que fazem de Lisboa esta jóia do Atlântico", lê-se no 'site', que remete para fevereiro e março a divulgação dos nomes de outros convidados.