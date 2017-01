Actualidade

O treinador do Moreirense disse hoje que a sua equipa vai tentar surpreender na quinta-feira o Benfica na meia-final da Taça da Liga de futebol, mas admitiu que o clube "não vai jogar com todas as suas 'armas'".

"O Moreirense, dentro daquilo que é o seu calendário, provavelmente, não vai jogar com todas as suas 'armas', porque a grande prioridade do Moreirense é o campeonato", afirmou Augusto Inácio na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, realizada no Estádio Algarve, palco da 'final four' da prova.

"Temos um jogo importantíssimo [com o Feirense], ou na segunda-feira ou na quinta-feira, consoante o resultado de amanhã [quinta-feira]. E dentro dessa perspetiva, tenho de saber gerir os interesses do momento do Moreirense", explicou o técnico.