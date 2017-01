Actualidade

Uma multinacional francesa do setor automóvel vai investir até 2021 cerca de 50 milhões de euros e criar 250 empregos em Viana do Castelo onde a nova fábrica do grupo começará a laborar em junho do próximo ano.

Segundo o diretor geral da Steep Plastique, Eric Delachambre, a primeira das quatro fases de implementação do projeto industrial ronda os 10 milhões de euros e vai criar, a partir de junho de 2018, cerca de 50 postos de trabalho.

O responsável, que falava hoje durante a apresentação do projeto e da assinatura, com a Câmara de Viana do Castelo, do contrato de investimento, revelou que a nova fábrica do grupo, a instalar no parque empresarial de Lanheses, terá uma área inicial de sete mil metros quadrados.