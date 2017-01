Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, afirmou hoje que a saída do futebolista Gonçalo Guedes para os franceses do Paris Saint-Germain é um "processo normal", referindo que o jogador representa "tudo o que é a formação" do clube.

"O Gonçalo Guedes representa tudo o que é a formação do Benfica. Começou aqui em tenra idade e chegou à equipa principal, com desempenhos de qualidade no último ano e meio. Não podemos querer formar e mostrar o que se faz aqui dentro e depois esconder os jogadores, por isso isto é inevitável", disse em conferência de imprensa.

O treinador do Benfica explicou que o poderio financeiro de outras equipas estrangeiras é elevado, mas garantiu que o clube está preparado.