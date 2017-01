Actualidade

O grupo espanhol Santander congratulou-se hoje com a "excelente integração" do Banif no Santander Totta e com o aumento dos lucros que o banco registou em Portugal, numa altura em que os seus principais concorrentes "têm problemas significativos".

Na apresentação dos resultados de 2016 do Grupo Santander, em Madrid, o diretor-delegado sublinhou que o banco em "Portugal fez uma excelente integração do Banif e os lucros cresceram".

"Estamos quase nos 400 milhões de euros [de lucro], quando os nossos principais concorrentes têm problemas significativos", acrescentou José António Alvaréz.