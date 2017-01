Actualidade

A cidade da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, quer assumir-se como uma referência nos desportos de areia e apresentou hoje um projeto nesse sentido, que inclui as vertentes competitivas e de lazer.

O projeto, intitulado "Figueira Beach Sports City", tem a duração de três anos, até 2019, e inclui a promoção da prática de modalidades como o râguebi, vólei ou futebol de praia, entre outros, no areal da Figueira da Foz, eventos competitivos na praia de Buarcos e a criação de uma escola municipal de desportos de praia.

"É um projeto de desenvolvimento de desportos de praia assente naquilo que a Figueira da Foz tem de diferenciador, que é precisamente o areal. Que pode ser visto como uma menos valia [por ser o maior areal urbano da Europa e ter vindo a afastar, em centenas de metros, a cidade do mar], mas enquanto ele cá estiver temos obrigação de o tratar como uma mais-valia", disse à agência Lusa Rui Loureiro, promotor do Figueira Beach Sports City.