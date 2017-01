Actualidade

Os promotores da iniciativa mundial Hora do Planeta pretendem ter a adesão de 150 municípios portugueses este ano, a apagar a luz em monumentos, chamando a atenção para a necessidade de alterar comportamentos em defesa do ambiente.

"Estamos a 60 dias, a Hora do Planeta vai ser a 25 de março, este ano" e hoje abre oficialmente a campanha a pedir aos municípios que se inscrevam e participem na iniciativa, disse à agência Lusa a coordenadora da associação de defesa do ambiente WWF Portugal.

O que é esperado das autarquias é que declarem "o seu apoio à Hora do Planeta, do município, da cidade ou da vila, desligando alguns monumentos simbólicos" das 20:30 às 21:30, no sábado, dia 25 de março.