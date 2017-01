Actualidade

Um português, a mulher e o filho morreram num incêndio, que destruiu a casa onde viviam em Surrey, no Reino Unido, confirmou fonte do Consulado português em Londres.

A mesma fonte disse que o português, de 30 anos, estava registado no Consulado, mas não tem ainda confirmação sobre a nacionalidade da mulher e do filho.

De acordo com a página eletrónica do jornal britânico Daily Mail, as vítimas seriam o português Tiago Nunes, de trinta anos, a sua mulher, Adriana Nunes - que seria chilena - e o filho do casal, um rapaz de sete anos de idade, também chamado Tiago.