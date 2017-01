Actualidade

O sindicato do ensino superior entregou um pré-aviso de greve para os docentes de enfermagem da Universidade do Minho para evitar a "situação ilegal" de serem usados como "enfermeiros gratuitos" em hospitais e unidades de saúde.

O pré-aviso de greve vigora até ao final do ano letivo, segundo um comunicado hoje enviado pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup).

"De forma a combater esta ilegalidade, protegendo assim os profissionais e os utentes, o SNESup declara greve por tempo indeterminado - entre os dias 6 de fevereiro e 23 de junho de 2017, das 08:00 às 22:00 -, abrangendo os docentes da Escola de Superior de Enfermagem da Universidade do Minho, nos dias em que seja exigido o cumprimento de 7/8 horas consecutivas de serviço numa unidade hospitalar a acompanhar estudantes do curso de licenciatura em enfermagem", lê-se no documento.