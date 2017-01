Operação Marquês

O Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou hoje um recurso apresentado por Carlos Santos Silva, arguido na 'operação marquês', sobre a apreensão de várias contas bancárias.

Segundo uma nota do TRL, enviada à Lusa, os juízes desembargadores decidiram "não dar provimento ao recurso de uma decisão judicial de primeira instância, do Tribunal Central de Instrução Criminal" que tinha decidido apreender "um conjunto de saldos bancários na titularidade" de Carlos Santos Silva, indiciado na 'operação marquês' por fraude fiscal qualificada, corrupção e branqueamento de capitais.

No acórdão foram conhecidos os fundamentos do recurso - ligados com os requisitos, pressupostos e procedimentos da respetiva apreensão - e todos eles "julgados improcedentes".