Actualidade

Sessenta operacionais combateram hoje um incêndio num povoamento florestal misto, no concelho de Miranda do Corvo, cuja propagação foi facilitada pela seca, segundo os bombeiros.

O fogo deflagrou pouco antes das 10:00, junto à povoação de Coenços, freguesia de Semide e Rio de Vide, e destruiu "alguns hectares" de pinhal, eucaliptal e mato, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, Fernando Jorge.

A vegetação no local "está muito seca" e os bombeiros tiveram de enfrentar "uma grande dificuldade de acesso" ao incêndio, que lavrava numa zona montanhosa de acentuado declive, no limite deste município com o de Coimbra.