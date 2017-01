TSU

O ministro do Trabalho recusou-se hoje a adiantar medidas alternativas após o parlamento ter revogado a descida temporária da Taxa Social Única (TSU), dizendo apenas que a nova situação será analisada em conjunto com os parceiros sociais.

Vieira da Silva falava aos jornalistas na Assembleia da República, após o PSD, Bloco de Esquerda, PCP e "Os Verdes" terem revogado o decreto do Governo socialista que visava descer em 1,25 pontos percentuais a TSU dos empregadores, como compensação pelo aumento do salário mínimo nacional para 557 euros em 2017.

"O Governo continua a considerar que fez um bom acordo de concertação social, servindo os interesses do país. Uma das medidas desse acordo, a Assembleia da República, no exercício dos seus poderes, decidiu revoga-la", comentou o membro do executivo.