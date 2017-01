EUA

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou hoje que a construção de um muro na fronteira com o México vai começar "em meses" e que o planeamento do projeto será feito "de imediato".

"Assim que possamos, assim que possamos fazê-lo", afirmou Trump numa entrevista à estação ABC, quando questionado sobre a construção do muro ao longo da fronteira com o México, que tem uma extensão total de cerca de 3.000 quilómetros, uma das suas propostas mais polémicas durante a campanha eleitoral para as presidenciais de novembro do ano passado.

"Diria que em meses, sim. Diria que em meses, o planeamento vai começar certamente de imediato", reforçou o chefe de Estado americano.