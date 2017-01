Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se com os parceiros sociais hoje, pelas 18:30, em São Bento, para analisar o novo quadro após a revogação pelo parlamento do decreto que baixava a Taxa Social Única (TSU) dos empregadores.

Esta reunião na residência oficial do primeiro-ministro, convocada pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, foi confirmada à agência Lusa por fontes do executivo e por representantes dos parceiros sociais.

"Trata-se de uma reunião de trabalho. Não estão previstas declarações no final", referiu fonte do executivo à agência Lusa.