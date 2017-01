Actualidade

O concelho de Valongo terá a partir de sexta-feira um monumento comemorativo dos seus 180 anos, indicou hoje a câmara local, apontando que a obra "evoca" a criação mas "perpetua-se no tempo".

A cerimónia de inauguração do monumento desenhado pelo artista plástico Domingos Loureiro decorre às 18:30, no Largo do Centenário, com o presidente da câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, que, em novembro, aquando do lançamento do programa de comemorações considerou que a efeméride constitui "uma ocasião para promover o que de melhor é feito" neste concelho do distrito do Porto.

"Os 180 anos constituem uma ocasião para promovermos o que de melhor sabemos fazer, privilegiando o nosso passado coletivo, as vivências, as tradições e a cultura, marcas que determinam o que somos hoje", referiu o autarca.