Autárquicas

Os membros da comissão política concelhia socialista de Vila do Bispo, no Algarve, demitiram-se em bloco, por "discordarem da imposição" da comissão nacional na escolha do candidato autárquico, disse hoje o presidente demissionário da concelhia do PS.

"A demissão vem na sequência da decisão da estrutura nacional do partido em impor Adelino Soares como candidato às próximas eleições autárquicas, depois de inicialmente ter dado indicações à estrutura local para liderar o processo", disse à Lusa o presidente demissionário da comissão política de Vila do Bispo, Nuno Amado.

Nuno Amado acrescentou que a demissão dos 24 elementos da comissão política local "cria um vazio em todas as instituições públicas municipais, porque passam a independentes e deixam o PS sem representantes nas juntas de freguesia de Budens, Vila do Bispo e Raposeira, perdendo a maioria na Câmara Municipal e ficando praticamente sem membros na Assembleia Municipal.