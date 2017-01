Actualidade

A Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) inaugura sábado, na delegação do Porto, o seu primeiro consultório oftalmológico, indicaram os responsáveis que têm expectativa de "ajudar muitos cegos e pessoas com baixa visão a conseguir aparelhos adaptados".

"Só através de uma avaliação em oftalmologista é que as pessoas podem ter direito a aparelhos adaptados. Os hospitais não estão preparados para fazer essas avaliações e as consultas privadas são muito caras. Com este consultório, procuraremos chegar ao máximo de pessoas possível, praticando preços reduzidos", indicou à agência Lusa a presidente da ACAPO-Porto, Paula Costa.

As avaliações oftalmológicas realizadas neste consultório que é "pioneiro" em Portugal servirão para candidaturas a aparelhos como lupas ou telemóveis, mas a responsável frisou que o espaço também estará aberto à comunidade em geral para prestar vários serviços.