Teatro

A peça baseia-se no romance homónimo do escritor moçambicano Mia Couto, e conta a história do velho Tuahir e do jovem Muidinga, em fuga da guerra civil devastadora que acontece em Moçambique.

"O teatro precisa de se reinventar, sair de práticas que já não acompanham a evolução de uma sociedade que enfrenta fenômenos que, inclusivamente, lhe são contrários, paradoxais e o esvaziam de uma necessidade enquanto arte do espetáculo. Reprojetar esta necessidade implica conhecer este espectador novo, aquele que vive cada vez mais uma existência virtual, que sob as regras de um sistema capitalista neoliberal se depara com a sua própria desumanização ou que inclusive não compreende já a própria faculdade do amor.

Falo justamente de uma Terra Sonâmbula que todos vamos reconhecendo como um espaço habitado por olhos que não vêem e corações que não sentem. Espaço único de transmissão, o teatro parece hoje estar a debater-se entre a possibilidade de se reafirmar como necessidade premente, profiláctica, absolutamente incontornável ou o perigo de se fechar enquanto lugar inerte onde só caberão nichos cada vez mais pequenos de espectadores e por fim cadeiras vazias", afirma o encenador e director artístico da Estação Teatral, Nuno Pino Custódio.

Local: Centro Cultural de belém, em Lisboa

Horário: quinta e sexta às 11h; sábado às 19h e domingo às 11h30