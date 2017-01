Actualidade

Os trabalhadores das instituições do Crédito Agrícola Mútuo vão ter aumentos de salários de 0,75% em fevereiro, informaram hoje fontes sindicais.

Segundo Paulo Alexandre, dirigente da Federação dos Sindicatos do Setor Financeiro (FEBASE), o aumento, com efeitos retroativos a janeiro, foi decidido pelo Crédito Agrícola, que optou por seguir o aumento definido no âmbito do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) do setor bancário.

O sindicalista disse à agência Lusa que o Crédito Agrícola segue, normalmente, os aumentos salariais do ACT, embora não o tenha feito em 2016, por isso a FEBASE reivindica que o aumento seja retroativo a janeiro de 2016.