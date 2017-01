Desporto

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação do jogo com o Estoril, da 19.ª jornada da I Liga de futebol, com duas sessões de trabalho marcadas pela ausência de Maxi Pereira e Rúben Neves e regresso de Brahimi.

De acordo com o boletim clinico dos 'dragões', Maxi Pereira fez "tratamento, ginásio e treino condicionado", Rúben Neves "tratamento e trabalho de ginásio", enquanto Danilo Pereira e Corona evoluíram já para "treino integrado condicionado".

Brahimi, de regresso ao Olival após ter representado a Argélia na Taça das Nações Africanas (CAN), seleção afastada precocemente ainda na fase de grupos da competição, realizou treino de recuperação apenas na sessão da tarde.