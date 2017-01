Actualidade

A requalificação do eixo central de Lisboa, abrangendo as avenidas Fontes Pereira de Melo, da República e zona envolvente, levou à redução de 125 lugares de estacionamento, informou hoje a Câmara Municipal.

"Antes do início das obras havia 649 lugares ao longo de todo o eixo central e, neste momento, temos 524. Perdemos 125", disse o vereador do Espaço Público da autarquia, Manuel Salgado, que falava na reunião pública do executivo camarário.

O projeto do Eixo Central, em obras desde maio passado até janeiro deste ano, possibilitou o alargamento dos passeios, a criação de zonas verdes, a repavimentação das faixas de rodagem, o reordenamento do estacionamento e a criação de uma ciclovia bidirecional.