Actualidade

Preservar os pavilhões interiores do Bolhão, no Porto, é o objetivo de uma petição a correr desde 2015 pela mão dos arquitetos "OldPortugueseStuff" que querem agora reavivar o debate sobre o projeto "muito transformador" de requalificação do mercado.

"Achamos que é importante atiçar o debate em relação à reabilitação do Porto e em relação a este tipo de coisas. Ao demolir-se o interior do mercado do Bolhão, estamos a perder um património enorme. É a alma do Bolhão", defende Alexandre Gamelas, um dos arquitetos da dupla "OldPortugueseStuff" hoje convidada pela associação Campo Aberto para um debate sobre o mercado.

Foi em 2015, depois da apresentação em abril do projeto de requalificação do Mercado do Bolhão, que Alexandre Gamelas e Catarina Santos criaram uma petição para "Salvar os pavilhões do Mercado do Bolhão" que até ao dia de hoje reuniu 1.700 assinaturas.