Actualidade

A gratuitidade dos passes da Carris e Metro para as crianças até aos 12 anos e os descontos para os idosos entram em vigor a 01 de fevereiro, informação divulgada hoje nos 'sites' destas empresas.

"A partir de 01 de fevereiro, as crianças dos quatro e os 12 anos (inclusive) têm direito a transporte gratuito na Carris e no Metro, desde que sejam titulares do cartão Lisboa Viva com perfil criança", lê-se nas páginas das duas empresas na Internet.

Esta data marca também o início do desconto de 60% no passe Navegante Urbano, para quem tem mais de 65 anos, e que poderá "viajar na Carris, Metro e área urbana da CP, por apenas 14,50 euros", refere a informação divulgada hoje.