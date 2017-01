Actualidade

As alegações do julgamento dos recursos interpostos por Armando Vara e José Penedos, os arguidos mais mediáticos do processo "Face Oculta", vão decorrer na próxima segunda e quarta-feira no Tribunal da Relação do Porto.

A sessão acontece mais de dois anos depois da leitura do acórdão do Tribunal de Aveiro, que condenou todos os arguidos a penas de prisão.

A diligência foi pedida pelas defesas de alguns arguidos, nomeadamente do ex-ministro Armando Vara e do ex-presidente da REN (Redes Energéticas Nacionais), ambos condenados a cinco anos de prisão efetiva.