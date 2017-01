Desporto

A Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD confirmou hoje a venda do avançado Gonçalo Guedes aos franceses do Paris Saint-Germain no valor de 30 milhões de euros, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o comunicado dos 'encarnados', a transferência a título definitivo dos direitos desportivos de Gonçalo guedes pode render ainda um bónus adicional de sete milhões de euros, "dependente de uma futura transferência do referido atleta do Paris Saint-Germain para um clube terceiro, de acordo com as condições contratualizadas".

Aos 20 anos, o avançado natural de Benavente ruma ao Paris Saint-Germain, após ter cumprido toda a sua formação no Benfica, clube no qual se estreou na equipa principal na época 2014/15, sob o comando de Jorge Jesus.