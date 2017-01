CAN2017

O Egito e o Gana fecharam hoje o lote de apurados para os quartos de final da Taça das Nações Africanas de futebol, com os egípcios a triunfarem no grupo D, após vitória sobre os já qualificados ganeses.

Numa 'poule' em que o Gana estava já apurado após a segunda ronda e o Egito apenas necessitava do empate para também seguir em frente, o golo de Mohamed Salah, aos 11 minutos, na conversão de um livre direto, colocou os egípcios na frente e ditou praticamente o fecho das contas no grupo.

Com muito poucas hipóteses de seguir em frente, o Mali, que precisava de vencer e de beneficiar de uma derrota do Egito, não foi além de um empate 1-1 com o Uganda, último da 'poule', e fechou a fase de grupos no terceiro lugar.