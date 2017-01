Actualidade

O Presidente português afirmou hoje que a Sérvia pode continuar a contar com o apoio de Portugal no seu percurso de adesão à União Europeia (UE), para que esta se concretize num futuro próximo.

Marcelo Rebelo de Sousa falava durante um jantar no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, que ofereceu em honra do Presidente da Sérvia, Tomislav Nikolic, que se encontra em Portugal em visita de Estado.

"Quero assegurar-lhe, senhor Presidente, que a Sérvia poderá continuar a contar com Portugal no vosso percurso. Portugal permanece disponível para contribuir, com a sua própria experiência, para que a aplicação das reformas e o cumprimento dos critérios de adesão prossigam a um bom ritmo, a fim de que a integração plena possa tornar-se uma realidade, num futuro próximo", declarou.