Actualidade

O Ministério Público arquivou o processo contra o taxista que, durante uma recente manifestação do setor, afirmou que "as leis são como as meninas virgens, são para ser violadas".

"O processo referido foi objeto de despacho final de arquivamento", referiu fonte da Procuradoria-Geral da República, numa resposta à agência Lusa.

O Ministério Público tinha aberto em outubro um inquérito na sequência de uma queixa da Comissão para a Igualdade do Género (CIG).