Actualidade

As escolas deverão começar a receber na próxima sexta-feira os professores solicitados no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), uma informação adiantada hoje pelos diretores escolares e confirmada pela tutela.

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), disse à agência Lusa que hoje, ao consultar a plataforma eletrónica através da qual solicitou um professor de 1.º ciclo no âmbito deste plano, verificou que o horário tinha sido validado pelos serviços do Ministério da Educação (ME).

"Na sexta-feira devem começar a chegar às escolas estes professores", disse o mesmo responsável, que confirmou junto de vários colegas que muitos outros horários tinham sido validados.