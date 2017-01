Actualidade

Jorge Jesus admitiu hoje, em entrevista à Sporting TV, que o futebolista sérvio Lazar Markovic acusou a falta de ritmo competitivo na sua passagem pelo Sporting, não se adaptando à ideia da equipa.

"Trabalhei com o Markovic um ano [na época 2013/2014, no Benfica]. Quando surgiu a oportunidade de vir para o Sporting, eu e o presidente falámos. O Markovic já não jogava há um ano e meio. Fez meia dúzia de jogos no Fenerbahçe e lesionou-se. Teve alguma dificuldade de apanhar a velocidade e a ideia da equipa", analisou o treinador dos 'leões'.

Para o técnico, o sérvio, que esta semana deixou o Sporting para ir jogar até ao final da temporada no Hull City, treinado por Marco Silva, teve outro problema.