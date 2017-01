Actualidade

A União das Associações de Comércio e Serviços (UACS) divulgou hoje que das 300 lojas que compunham o programa "Lojas com história", da Câmara de Lisboa, cerca de 120 fecharam, estando mais uma em risco.

Depois de se conseguir evitar o despejo e consequente fecho da Tabacaria Martins - cuja continuidade esteve ameaçada no âmbito da reconversão do palacete onde a loja está há 134 anos -, a UACS veio hoje denunciar o possível encerramento da loja de confeções Paris em Lisboa, aberta na Rua Garrett desde 1888.

"Eram apresentadas 300 lojas [aquando da aprovação do projeto "Lojas com história", em fevereiro de 2015], identificadas pelos diversos departamentos da autarquia e diziam que tinham de ser salvas porque são a identidade e o símbolo da cidade. No fim de 2015, já não eram 300 porque cerca de cem teriam fechado", afirmou a responsável durante a reunião pública da Câmara de Lisboa.