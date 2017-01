Actualidade

O Chile vai pedir a interceção do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, para solucionar "conflitos que ameaçam a democracia na Venezuela" e a liberdade dos presos políticos.

O pedido faz parte de um acordo aprovado hoje no parlamento do Chile, com 78 votos a favor, cinco contra e 18 abstenções.

"O parlamento aprova solicitar à Presidente da República, Michelle Bachelet Jeria, que, através do embaixador Cristián Barros Melet, representante permanente do Chile perante a ONU, peça ao secretário-geral daquele organismo, António Guterres, um aumento da diplomacia a favor da paz, tarefa que tem definido como uma das suas prioridades, para prevenir e resolver os conflitos que ameaçam a democracia na Venezuela", lê-se no texto do acordo.