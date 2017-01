Actualidade

Pelo menos seis pessoas, quatro bombeiros e dois polícias, morreram na sequência dos incêndios florestais no centro do Chile, considerados os mais graves da história do país, que consumiram 190 mil hectares.

O número de mortos subiu para seis na quarta-feira, após a descoberta de mais dois bombeiros, indicou, na quarta-feira, o ministro do Interior chileno, Mario Fernandez.

Os múltiplos incêndios, combatidos por 4.000 bombeiros e soldados, destruíram 190 mil hectares numa semana, sobretudo na região central do Chile, obrigando à retirada de milhares de pessoas, indicaram as autoridades.