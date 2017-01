Actualidade

As autoridades e operadores turísticos chineses lançaram um boicote à cadeia de hotéis japonesa APA, após esta ter recusado retirar dos seus quartos livros que negam o massacre de Nanjing, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial.

"A Administração Nacional de Turismo da China pediu a todas as empresas e portais chineses que oferecem serviços turísticos para que suspendam os seus negócios com a APA", afirmou esta semana uma porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.

Uma pesquisa pelo nome daquela cadeia hoteleira em alguns dos principais portais de agências de viagem chinesas, incluindo a Ctrip, Qunar ou Tuniu, não dá hoje nenhum resultado.