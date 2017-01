Actualidade

Um trabalhador migrante chinês que decidiu regressar à terra natal de bicicleta, para festejar o ano novo lunar, pedalou 500 quilómetros em sentido contrário, até a polícia o avisar de que estava enganado.

Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post, o homem trabalha na província de Shandong, leste da China, e queria chegar a Qiqihar, no extremo norte do país, para festejar a passagem do ano lunar com a família.

Milhões de trabalhadores migrantes empregados nas prósperas cidades do litoral regressam nesta altura a casa, para a principal festa das famílias chinesas, equivalente ao Natal nos países ocidentais.