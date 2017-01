Actualidade

Mais de 156 mil hectares de selva desapareceram em 2015 na Amazónia peruana, menos 11% relativamente à desflorestação registada no ano anterior (177 mil hectares), anunciou o Serviço Nacional Florestal e de Fauna Silvestre (Serfor).

Num comunicado, divulgado na quarta-feira, o organismo indica que a região peruana com a maior área desflorestada em 2015 foi Loreto, que fica no nordeste do território peruano, com 32 mil hectares.

A Amazónia peruana perdeu, entre 2001 e 2015, 1,8 milhões de hectares de bosques húmidos tropicais, uma superfície maior do que a extensão do Kuwait.