Actualidade

A Coreia do Sul propôs hoje aumentar as suas importações dos Estados Unidos para equilibrar a balança comercial com Washington face às novas políticas anunciadas por Donald Trump e às suas ameaças de rever tratados de comércio livre.

O governo sul-coreano apresentou hoje planos no âmbito da sua política comercial para 2017 diante de uma comissão presidida pelo ministro do Comércio, Yoo Il-ho, centrados em fazer frente às incertezas globais e ao crescente protecionismo.

Durante o encontro, o "G-2" (China e Estados Unidos, os dois principais parceiros comerciais da Coreia do Sul) foi apontado como principal desafio ao nível da "gestão de eventuais riscos" e da "expansão da cooperação económica".