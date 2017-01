Actualidade

O Parlamento debate hoje quatro projetos de lei do PCP, PS, BE e PAN que pretendem combater o assédio no local de trabalho, defendendo um quadro punitivo, o direito a indemnização e maior proteção ao trabalhador e a quem denuncia.

O Partido Comunista Português (PCP) propõe medidas que visam prevenir e combater o assédio, defendendo que os atos discriminatórios lesivos, consubstanciados na prática de assédio, se considerem riscos laborais para a saúde do trabalhador.

Defende ainda o PCP que seja considerado um elenco de sanções acessórias a imputar ao empregador pela prática de assédio, com a interdição do exercício de atividade, a privação do direito de participar em arrematações ou concursos públicos e a privação do direito em candidatar-se a quaisquer medidas ativas de emprego e estágios profissionais.