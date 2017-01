Actualidade

O documentário "Ama-San", de Claúdia Varejão, que regista uma prática milenar de pesca por mergulho só executada por mulheres, no Japão, estreia-se hoje, nos cinemas portugueses.

Premiado no DocLisboa 2016, o filme resulta de um trabalho de pesquisa de Cláudia Varejão, no Japão, em torno de pescadoras que apanham moluscos e bivalves, mergulhando sem garrafas de oxigénio; uma prática milenar que é reservada apenas às mulheres, muitas com mais de 60 anos.

Depois de pesquisas e vários contactos com comunidades e aldeias onde vivem e trabalham estas pescadoras, Claúdia Varejão escolheu a vila piscatória de Wagu para filmar um grupo de mulheres que mergulha diariamente, respeitando técnicas tradicionais e rituais antigos.