Actualidade

As Juntas de Freguesia de Lisboa apontam como principais problemas sociais a população idosa e o envelhecimento, o desemprego e a saúde mental, áreas para as quais reconhecem não ter respostas, segundo um diagnóstico hoje divulgado.

De acordo com um estudo feito entre junho e dezembro de 2015 no âmbito da Rede Social de Lisboa - gerida pela Câmara Municipal, Santa Casa de Misericórdia e pelo Centro Distrital de Segurança Social e que agrega Juntas e associações -, outros dos principais problemas nas freguesias relacionam-se com a família, a população ativa e a formação, a educação, a saúde comunitária e com a pobreza.

"Estas são as principais preocupações das juntas", observou o vereador dos Direitos Sociais da autarquia, João Afonso, em declarações à agência Lusa.