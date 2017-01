Actualidade

Mais de quatro mil 'vistos gold' foram concedidos a estrangeiros, sendo os chineses e os brasileiros as principais nacionalidades a obter uma Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI), segundo o SEF.

Dados enviados à agência Lusa, indicam que desde a sua criação, 08 de outubro de 2012, até 31 de dezembro de 2016, foram atribuídos 4.202 'vistos gold': dois em 2012, 494 em 2013, 1.526 em 2014, 766 em 2015 e 1.414 em 2016.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras indica também que as principais nacionalidades com este tipo de Autorização de Residência para Atividade de Investimento, conhecida por 'vistos gold', são a chinesa (3.050), brasileira (247), seguido dos cidadãos da Rússia (148), África do Sul (137) e Líbano (72).