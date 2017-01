Actualidade

Alcino Silva, o parceiro nos EUA de um dos vencedores do prémio FLAD Life Science 2020, anunciados hoje, deixou Portugal por causa da revolução e tem hoje um laboratório com o seu nome na Universidade da Califórnia.

O cientista, de 55 anos, tem uma carreira de mais de três décadas em que trabalhou com vencedores do prémio Nóbel, inaugurou novos campos de pesquisa científica, fundou e presidiu a organismos internacionais com sete mil membros e recebeu inúmeras distinções, incluindo o prémio Roche para Neurociência, em 2009, e uma distinção da Associação Americana para Avanço da Ciência, em 2012.

Esta quinta-feira, foi o parceiro norte-americano que permitiu a Miguel Castelo-Branco, do Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS), da Universidade de Coimbra, tornar-se um dos vencedores da bolsa de 400 mil dólares da FLAD com um projeto de investigação sobre autismo.