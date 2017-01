Actualidade

As autoridades italianas decretaram hoje o fim das buscas nas ruínas do hotel Rigopiano, atingido por uma avalanche na semana passada, após a recuperação dos últimos cadáveres que aumentaram para 29 o número de mortos.

Uma fonte da Proteção Civil italiana disse à agência de notícias espanhola EFE que se confirmam 29 mortos, sendo que 11 pessoas conseguiram sobreviver à tragédia, entre os quais nove que foram retirados do hotel destruído pela avalanche.

A mesma fonte recordou que a delegação do governo em Pescara, no centro de Itália, informou que no interior do hotel se encontravam 40 pessoas: 28 hóspedes e 12 funcionários.