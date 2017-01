Cultura

A Câmara de Proença-a-Nova vai avançar com a candidatura do "Cantar das Janeiras" e da "Encomendação das Almas" a Património Cultural e Imaterial da Humanidade, disse hoje à agência Lusa o presidente do município.

"Vai ser uma candidatura com duas propostas, uma referente ao Cantar das Janeiras e outra em relação à Encomendação das Almas. Trata-se de dois rituais ligados ao culto religioso cristão, mas que fazem parte integrante dos usos e costumes de um povo e da região", disse João Lobo.

O presidente deste município do distrito de Castelo Branco adiantou que já encetou contactos com as instituições ligadas à cultura no sentido de preparar a formalização da candidatura a Património Cultural e Imaterial da Humanidade da UNESCO.